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Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı
Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine Adapazarı şehir merkezinde bulunan iki sokak ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

Karantinaya alınan sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkan bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” diyerek seslendi.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs yayılmaya devam ederken, Türkiye'de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, karantina altına alınan Egemen Sokak'ta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” dedi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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