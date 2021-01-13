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Sakarya'da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları dereye atıldı

Sakarya'da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları dereye atıldı
Sakarya'da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları dereye atıldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları sonrasında geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, içinde aynı cesede ait olduğu belirlenen parçaların bulunduğu ikinci bir çanta daha bulundu. Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise başka bir bulgu ya rastlama ihtimaline karşı dere boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya’da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları dereye atıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi'nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu ve yapılan inceleme sonrasında parçaların insana ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ise ekipler, aynı kişiye ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçalarının olduğu ikinci bir çanta buldu. Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise dere boyunca başka bir bulgu ya rastlama ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürürken ikinci çantadan çıkarılan parçalar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Burada diğer bulgularla eşleştirilen parçaların aynı kişiye ait olduğu ve cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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