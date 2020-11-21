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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezası kesildi

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezası kesildi
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezası kesildi

81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da hafta sonlarının belirli saatlerinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilk ceza kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde sokaklar boş kalırken şehir sessizliğe büründü. Kısıtlamaya uymayan bir vatandaşa ise ekiplerce ceza kesildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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