Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerce, Darıçayırı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan iki araçta tarihi eser niteliği bulunan Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 867 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burak Can Tokyürek

