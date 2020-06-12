İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi

Sakarya'da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi
Sakarya'da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tır sürücüsünün dikkatsizliği sonucu başka bir araca çarparak sürüklemesi sonucu araç kaldırımda bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Caddesi istikametine gitmekte olan İ.O. idaresindeki 54 DB 654 plakalı tır, Enes Zurnacı idaresindeki 54 ADG 963 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen araç yayalarında olduğu kaldırımda bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar kaza yapan araca yardım etmek için seferber olurken durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralıların olmadığı kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri sürücülerin ifadelerini aldıktan sonra kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Reklam tabelasına çarparak durabilen otomobil sürücüsü Enes Zurnacı, “Karşıdan arabalar geçiyordu. Yanımda olan tır ile beraber bende kalkışa geçtim. Kavşağa kadar gelince tır arka lastikten bana çarptı ve beni kaldırımda bulunan reklam tabelasına kadar fırlattı. Yaylar vardı Allah korusun bana da yayalara da bir şey olamadı. Yaralanmadık, tırı kullanan abi de yaralanmadı Allah'a şükür” dedi.

Orkun Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.