İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sakarya'da toprak kaydı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da toprak kaydı, 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da toprak kaydı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan bir vatandaş ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da toprak kaydı, 1 kişi toprak altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Bölgede fidancılık yapan İsrafil Şen (53) isimli vatandaş, poligonda meydana gelen toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine belediyeye ait kepçe ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Şen'in toprak altında kaldığı haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yapılan arama sonucunda Şen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.