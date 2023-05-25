Sakarya'da traktör fabrikası sahasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde traktör fabrikası sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar

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