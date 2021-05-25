Sakarya'da yakalanan BAE ajanının iddianamesi kabul edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal “siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma sonucu Sakarya'da yakalanıp tutuklanmıştı. BAE için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Astal, hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Astal hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 159 sayfalık iddianame hazırlandı. Bu iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Türkiye'nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen Astal için, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçu ile "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Şu anda Sakarya'da tutuklu bulunan Astal 17 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Burak Can Tokyürek - Azim Çelik

