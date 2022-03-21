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Sakarya'da yürekleri ağza getiren görüntü

Sakarya'da yürekleri ağza getiren görüntü
Sakarya'da yürekleri ağza getiren görüntü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi. Sürücü, traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu.

Sakarya’da yürekleri ağza getiren görüntü - Tıkla İzle

Yürekleri ağza getiren olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift' yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

Batuhan Saçar
 

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