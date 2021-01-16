Sakarya'da zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli bireyin aracın durdurulması için bağırdı. Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.

Azim Çelik - Orkun Kaya

