İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka

Sakarya'da zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka
Sakarya'da zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştılar.

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli bireyin aracın durdurulması için bağırdı. Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.

Azim Çelik - Orkun Kaya
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.