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Sakarya'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sakarya'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Karasu ilçe istikametine giden 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. 59 UG 091 plakalı otomobilde bulunan Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Kardelen Şahin'in kardeşi olduğu öğrenilen Melisa Şahin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

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