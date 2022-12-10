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Sakarya'daki korkutan yangın havadan görüntülendi

Sakarya'daki korkutan yangın havadan görüntülendi
Sakarya'daki korkutan yangın havadan görüntülendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yaklaşık 2 saattir müdahale ettiği ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya’daki korkutan yangın havadan görüntülendi - Tıkla İzle


Yangın, saat 17.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi üzerinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir mobilya deposunda çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı ve şehrin dört bir yanından görülebilen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 24 araç, 50 personeli ile 1 arazöz ve iş makinelerinde yardımıyla yaklaşık 2 saattir müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı'da çalışmaları yakından takip etti.

Korkutan yangın havadan görüntülendi

Şehrin birçok farklı noktasından görülebilen yangın ise havadan da görüntülendi. Yangın esnasında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, depo adeta küle döndü. Yangının çıkış sebebi ise soğutma çalışmalarının ardından belirlenecek.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar
 

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