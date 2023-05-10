Sakaryalı vatandaşlar, Türkiye'nin gururu Togg ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bugün, şehirde uzun zamandır merakla beklenen yerli otomobil Togg'u getirdi. Başkan Ekrem Yüce tarafından teslim alınan Togg, Sakarya'nın sokaklarında ilk turunu attı. Programın düzenlendiği saatte Atatürk Bulvarı, Yeni Camii, Ankara Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce kişi toplandı ve Türkiye'nin gururu olan otomobili coşkuyla karşıladı. Meydanda sergilenmek üzere park edilen araç bugünden itibaren Sakarya'da görücüye çıktı. Yerli otomobilin tüm detaylarını inceleyen Sakaryalılar, meydanda ciddi yoğunluk oluşturdu. Gemlik mavisi olan Togg T10X önümüzdeki günler de Başkan Yüce ve ekibinin 14 Mayıs seçimleri için yürüttüğü çalışmalar için yollarda olacak.

“Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İlk günlerden beri, 'Sürekli yapamazsınız, Nasıl yapacaksınız?' diyenleri 'Yapsanız da satamazsınız' diyenleri 'Fabrikası, üretimi bile yok' diyenleri yani her fırsatta gözümüze baka baka fabrikayı göre göre yalan söyleyenleri, karalamaya çalışanlara ve her türlü yalanı uyduranlara işte hakikat. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Maliye Bakanımızın himmetleriyle, destekleriyle arabamızı sizlerin hizmetine getirdik. Birileri soruyor 'Başkanıma emanet falan mıdır?' emanet falan değil bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Cumhurbaşkanımızın emirleriyle kurdurulan fabrikanın bu ürünü Sakarya Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla almış olduğu Togg'dur. Hayırlı olsun Sakarya'm. Birileri kendi aralarında didişe dursun. Biz durmak yok, yola devam, diyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Batuhan Saçar - Orkun Kaya

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