Sakarya'nın eski fotoğrafları, görenleri tarih yolculuğuna çıkarıyor

Bizanslıların hakimiyetindeyken Orhan Gazi döneminde fethedilen ve ilk olarak "Ada Karyesi" ismi verilen Sakarya'da, Osmanlı'nın izlerini taşıyan çok sayıda yapı inşa edildi. Günümüzde mevcut yerini koruyan Orhan Gazi Camii de, deprem ve yangınlarla mimarisi değişse de, Osmanlı fethinin en önemli izlerini taşıyor. 13. yüzyıldan bu yana birçok isim değişikliği yapılan şehir, eski fotoğraflarıyla da adeta görenleri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Şehri ikiye bölen nehirden adını aldı, il oldu

Adapazarı, Kızılırmak ile Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun nehri olarak bilinen ve Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehrinden adını alarak 1954 yılında il oldu. 2000 yılında Adapazarı Belediyesi büyükşehir statüsüne kavuştu. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ile alt kademe Adapazarı Belediyesi'nin aynı adı taşıması karışıklık oluştururken, 2008 yılında büyükşehir belediyesinin adı Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi. Merkez ilçesi halen Adapazarı olan Sakarya'nın 16 ilçesi bulunuyor.

Orkun Kaya



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