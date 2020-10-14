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Sakarya'nın korkulu rüyası anız yangınları halkı bezdirdi

Sakarya'nın korkulu rüyası anız yangınları halkı bezdirdi
Sakarya'nın korkulu rüyası anız yangınları halkı bezdirdi

Sakarya’da, yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılan anızlar şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangınlar 5 ilçede binlerce dönüm tarım arazisini küle çevirdi.

Sakarya şehir merkezi başta olmak üzere birçok farklı bölgede anız yangınları yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılmaya devam ediliyor. Hasat zamanının ardından çoğu tarla sahibi tarafından yakılan anızlar durdurulmaz bir hal aldı. Dün gece etkisini gösteren şiddetli rüzgarında etkisiyle alevlenen anız yangınları Adapazarı, Erenler, Akyazı, Arifiye ve Hendek ilçesinde bir çok tarım arazini küle çevirdi. Duyarsız çiftçilerin anızlarını yakması sonucu meydana gelen yangınlara ise itfaiye ekipleri, 33 araç ve 76 personel ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 20'ye yakın arazöz ve 20'ye yakın personelle müdahale etti. Yetkililer, vatandaşları anız yakmamaları için uyarırken güvenlik güçleri ise anız yaktıkları tespit edilen kişilere para ve idari ceza uyguladı.

Azim Çelik

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