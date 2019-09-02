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Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna kattı
Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sakaryaspor, transferin son gününde 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, transferin son gününde anlaşma sağladığı oyunculara imza attırdı. Yeşil-siyahlılar daha öncede anlaşma sağladığı 8 futbolcunun yanı sıra 10 yeni futbolcuyu daha TFF'ye bildirdi. 

Sakaryaspor'da; Furkan Parsak, Aydın Yılmaz, Okan Baydemir, Özgür Kedikli, Erdican Şehit, Hüseyin Bilge, Alparslan Demir, Abdülaziz Solmaz, Taşkın İlter, Orkun Dervişler, Ahmet Fukran Özcan, Nuri Fatih Aydın, Denis Taşkesen, Bekir İrtegün, Berat Aydoğdu, Alif Fırat Okur, Kadir Ulaşlı ve Zeki Korkmaz ile sözleşme imzalandı.  

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