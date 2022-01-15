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Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor

Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor
Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 45 puanla liderliğini koruyor. Yeşil-siyahlı takım yarın evinde misafir edeceği Bayburt Özel İdarespor’u da mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayaline son vermek isteyen Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil etti. Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor. Son antrenmanlarını tamamlayan yeşil-siyahlı takım, yarın evinde misafir edeceği Bayburt Özel İdarespor'u da mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

Orkun Kaya

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