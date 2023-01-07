İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakaryaspor, Bülent Uzun'u transfer etti

Sakaryaspor, Bülent Uzun'u transfer etti
Sakaryaspor, Bülent Uzun'u transfer etti

Sakaryaspor, Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllığına sözleşme imzaladı.

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Sakaryaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, 2023 yılının ilk transferini de gerçekleştirdi. Sakaryaspor, Eyüpspor formasını giyen sol bek oyuncusu Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent!” ifadelerine yer verildi.

Burak Can Tokyürek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.