Sakaryaspor, Minchev Dimitrov'u transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlı ekip, Spartak Varna'dan Zdravko Minchev Dimitrov'u renklerine bağladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Son olarak Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzaladık” denildi.

Burak Can Tokyürek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.