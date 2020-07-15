Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı

Play-Off takvimine göre, yeşil-siyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Antalya'da Ankara Demirspor'la oynanacak maçın son idmanını yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yeşil-siyahlı takımın taraftarlarının katıldığı son idmanda tezahüratlar havada uçuşurken meşaleler yakıldı.

Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve taraftarların eşliğinde son idmanını yapan yeşil-siyahlı takım, Play-Off maçlarını yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor. Öte yandan, idman öncesinde takıma baklava ikram eden Vali Kaldırım, oynanacak olan Play-Off maçlarında da başarılar diledi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

