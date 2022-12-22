Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Sakaryaspor'un devre arası kamp programı belli oldu. Yeşil-siyahlılar, ikinci devre hazırlıklarına 26 Aralık Pazartesi günü Rüstemler Tesisleri'nde başlayacak. Burada günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan Sakarya temsilcisi, 31 Aralık tarihinde çalışmaların Sakarya ayağını tamamlayacak. 1 günlük yılbaşı iznin ardından takım, 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle Antalya'ya gidecek. Burada 10 gün kamp yapması planlanan Sakaryaspor, 7 Ocak tarihinde hazırlık maçı yapmayı hedefliyor. 12 Ocak'ta tamamlanması planlanan Antalya kampında TFF tarafından ikinci yarı fikstürünün belirlenmesi sonrası Sakaryaspor, bu programını uzatarak direkt olarak Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geçmeyi hedefliyor.

Orkun Kaya



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