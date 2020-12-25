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Sakaryaspor'un gol yükünü iki isim sırtladı

Sakaryaspor'un gol yükünü iki isim sırtladı
Sakaryaspor'un gol yükünü iki isim sırtladı

Misli. com 2. Lig'de 28 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor’da gol yükünü iki isim sırtlıyor. Muhammet Reis ve Ali Özgün attıkları gollerle takıma büyük katkı sağladı.

Bir zamanlar Süper Lig'in efsane takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor.

Yeşil-siyahlı takımın taraftarları Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, bu yıl Misli. com 2. Lig Kırmızı grupta 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Bodrumspor'a 6-2 farklı mağlup olduktan sonra çıkışa geçen Sakaryaspor, son 5 lig maçını kazanmayı bildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda Adanaspor'a elenen Sakaryaspor'a gol yükünü ise iki isim sırtlıyor. Takımın iki tecrübeli ismi Ali Özgün ile Muhammet Reis attıkları gollerle takımlarına büyük katkı sağlıyor. Bu sezon 14 maçta forma giyen Muhammet Reis 6 gol atarken, 12 maçta forma bulan Ali Özgün ise 9 gol kaydetti. Genç oyuncu Devrim Taşkaya ise 13 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Sakaryaspor yarın evinde Turgutluspor'u ağırlayacak.

 

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