Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de vatani görevini yaparken mayına basan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara GATA'da yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in acı haberi Sakarya'yı yasa boğdu. Sakarya'da görev yapan askeri yetkililer ve kurum müdürleri, şehit haberini ulaştırmak için Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba ocağına geldi. Askerin annesi Ülviye Gedik ile ağabeyi Cengiz Gedik ve ablası Sümeyye Gedik'e acı haber ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

Polis ekipleri, taziyeler için sokağı kapattı. Şehidin evinin önünde tedbir amaçlı 112 ekipleri hazır bekledi.

Aileyle görüşen yetkililer, cenaze töreniyle ilgili programı yaptı. Gedik'in cenaze töreni için ise evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda hazırlıklara başlanıldı.

"İyi bir arkadaşımızdı"

Şehit olan Gedik'in kapı komşusu Emin Hıraç, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

"Acımız büyük vatan, millet sağ olsun"

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Osman Usta ise, “İlk önce başımız sağ olsun cümleten vatan sağ olsun diyelim. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu. İyi bir kardeşimizdi, Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük vatan, millet sağ olsun diyelim” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Azim Çelik

