Sakatat fiyatları mayıs ayında düşer

Piyasada ürün bulunamaması nedeniyle 3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreçin fiyatı 100 liradan 150-160 liraya kadar çıkarken sevindirici haber üreticilerden geldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yılın ilk 3-4 ayında kuzu veya oğlak arzında azalma olmasının normal olduğuna dikkat çekerek “Kuzu ciğerine olan aşırı talep ve bu talebin üretimle karşılanamaması sonucunda piyasalarda ciddi şekilde kuzu ciğeri sıkıntısı da görülüyor. Vatandaşlar neredeyse ciğer bulmakta zorlanır oldu. Zaman zaman küçükbaş kesiminde yaşanan düşüşler dolayısıyla sakatat üretimi de azalmakta. Bu da talebin karşılanamamasına yol açıyor. Fiyat artışının sebebini küçükbaş hayvan kesiminin az olmasına bağlayabiliriz. Hayvan kesimi az olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Mayıs ayından itibaren hayvan kesimiyle birlikte üretimin de artmasıyla sakatat fiyatları belli bir düzeye inecek” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi