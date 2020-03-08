İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakatat fiyatları mayıs ayında düşer

Sakatat fiyatları mayıs ayında düşer
Sakatat fiyatları mayıs ayında düşer

Son dönemde karaciğer, işkembe, şırdan, beyin gibi neredeyse tüm sakatat fiyatlarında yaşanan artış tartışma konusu oldu.

Piyasada ürün bulunamaması nedeniyle 3,5 kilogramlık 1 şiş kokoreçin fiyatı 100 liradan 150-160 liraya kadar çıkarken sevindirici haber üreticilerden geldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yılın ilk 3-4 ayında kuzu veya oğlak arzında azalma olmasının normal olduğuna dikkat çekerek “Kuzu ciğerine olan aşırı talep ve bu talebin üretimle karşılanamaması sonucunda piyasalarda ciddi şekilde kuzu ciğeri sıkıntısı da görülüyor. Vatandaşlar neredeyse ciğer bulmakta zorlanır oldu. Zaman zaman küçükbaş kesiminde yaşanan düşüşler dolayısıyla sakatat üretimi de azalmakta. Bu da talebin karşılanamamasına yol açıyor. Fiyat artışının sebebini küçükbaş hayvan kesiminin az olmasına bağlayabiliriz. Hayvan kesimi az olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Mayıs ayından itibaren hayvan kesimiyle birlikte üretimin de artmasıyla sakatat fiyatları belli bir düzeye inecek” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.