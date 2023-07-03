'Sakin Şehir'deki toplu konutun 8 ayda yüzde 80'i tamamlandı

Yapım çalışmalarına kasım ayında başlanan TOKİ konut inşaatlarında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje bedeli 204 milyon 242 bin TL olan çalışmada binaların kaba inşaatı tamamlanırken, yılsonuna kadar inşaatın tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

“Yıl sonunda konutları teslim etmeyi hedefliyoruz”

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kış mevsiminde başlanan inşaat çalışmalarında kaba inşaatın bittiğini söyledi. Hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların tamamlanması için tüm çabayı gösterdiklerini kaydeden Başkan Tandoğan, “180 konut ve 5 iş yerinin kasım ayında temelini attık, kış mevsimi olmasına rağmen inşallah sona doğru yaklaşıyoruz. Yılbaşında da konutları teslim etmeyi düşünüyoruz. Projenin 600 gün süresi vardı ama biz süresinden daha erken vatandaşlarımıza konutları teslim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapıldı çünkü Perşembe ilçemizde konut talebi çok fazla var. Bir an önce bu konut talebini karşılama açısından hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Biz de burada elimizden gelen bütün gayreti gösterdik, şuanda kaba inşaatı bitti ve ince işleri ve çevre düzenlemeleri devam ediyor. Allah'ın izniyle yıl sonunda hak sahiplerine bu konutları teslim edeceğiz” dedi.

“İlçemizde eski konut sayısı fazla, depreme dayanıklı yeni konutlar yapmamız gerekiyor”

İlerleyen süreçte TOKİ marifeti ile yine toplu konut yapımının süreceğini söyleyen Başkan Tandoğan, “180 konut şu an için yeterli değil, inşallah bundan sonra yine TOKİ marifeti ile beraber yeni konutların temelini atacağız. Bu konuda da yer tespit çalışmalarımız var, bir an önce ilçemizde konut sayılarını arttırmamız gerekiyor. Çünkü şehrimizde çok sayıda eski yapı var, bunu yenilememiz için hızlı bir şekilde ve depreme dayanıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. İlçemiz 'Sakin Şehir' unvanına sahip ve çok yüksek katlı binalara da müsaade etmiyoruz. TOKİ de 4 kat üzerine yaptı ve çok güzel oldu. İnşallah yenilerini de Perşembe'ye kazandırdığımız zaman ilçemize biraz daha hareket gelmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu

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