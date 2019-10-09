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Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor
Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Bursalı koleksiyoner 30 yıl önce yerli sakız firmalarının bedava dağıttığı çıkartmaları 3 bin liraya satıyor.

Sovyetler'de 1990'lı yıllarda sakız üretimi olmadığı için Türkiye'deki yerli firmalardan sakız ithalat eden Rusya'da Türk sakızlarının bedava dağıttığı çıkartma koleksiyonlarına büyük ilgi var. Zamanında yerli sakız firmalarının bedava dağıttığı çıkartmalar şimdi altın değerinde. Herkesin gereksiz diye çöpe attığı çıkartmaları şimdi meraklıları tercih ediyor. Bu çıkartmalar Rusya'daki meraklıları başta olmak üzere Türkiye'deki vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bursalı koleksiyoner Aziz Alçiçek ise bu çıkartmaları toplayarak 5 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla meraklılarına satıyor.

Yıllardır koleksiyonerlik yaptığını ifade eden Aziz Alçiçek, “1960 yılından itibaren sakız firmalarının ücretsiz dağıttığı promosyonları biriktiriyorum. Bende 50 yıllık koleksiyon var. Bu biriktirdiğim koleksiyona özellikle Rusya'dan büyük talep var. Rusya'da kominizm döneminde çiklet gereksiz bir üretim aracı olduğu için üretilmiyordu. Rusya'ya çikleti Türkiye gönderiyordu. O dönem Rusya'da bu çikleti kullanan insanlar şimdi promosyon çıkartmalarını topluyorlar. Tipitip sakızların çıkartmalarının en büyük koleksiyoncusu Rusya'da. Bu ürünler 5 lirayla 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu çıkartmaları gören insanlar çocukluğuna dönüyor” dedi.

Burak Türker

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