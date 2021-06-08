Saklandığı evde yakalanan eski Yargıtay üyesi tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Karabeyeser, FETÖ/PDY ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘görevi kötüye kullanma' suçlarından aranırken saklandığı evde yakalandı. Adliyeye getirilen Karabeyeser çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Yargıtay üyesi iken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24.08.2016/426 tarih ve sayılı kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Kenan Karabeyeser hakkında Fetö/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Şüpheli silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı'nın arama kararlarına istinaden aranmakta iken 04.06.2021 tarihinde yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştır” denildi.

Engin Yağcı

