Saklıkent'e yılın ilk karı düştü

Kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Antalya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Saklıkent Kayak Merkezi kar yağışı ile beyaza büründü. Hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Saklıkent'e geldiklerini ifade eden vatandaşlar ise aileleriyle karın keyfini çıkardı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da turizmin gözbebeği olan Konyaaltı'nın, kayak merkezi bulunan Saklıkent Mahallesi'yle de kış turizminin gözdesi olduğunu söyledi. Yılın ilk karının düşmesiyle Saklıkent Mahallesi ve Feslikan Yaylasının beyaza büründüğünü dile getiren Başkan Esen, kar dolaysıyla ulaşıma kapanma ihtimali olan mahalle yollarında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Esen, yaklaşık 10 santimetreyi bulan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı acil müdahale ekiplerinin hazır bulunduğunu ifade etti.