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Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira

Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira
Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretilen salatalığın kilosu tarlada 30 kuruşa, kent pazarında ise 1,5 liraya satılıyor.

Türkiye'nin 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı ve Tuzaklı köylerinde tarlada 30 kuruş civarında toptan satılan salatalık, Bilecik pazarında kilosu 1,5 TL'den İstanbul ve Ankara'da 3 ile 5 TL arasında satılıyor. Bu durum üreticiden çok aracılar ve son satıcıya yararken, üretici ise tepkili. Seracılar, kendilerini işin cefasını çektiğini, ama parayı pazarcı esnafının kazandığı söylediler.

"Çaltı salatasının fiyatı tezgâhlarımızda 1,5 liradan satılıyor" 

Hürriyet mahallesinde kurulan pazarda salatalığın fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, pazarcının yüzü gülüyor. Satıcısı İbrahim Yıldız, salatalığa müşterilerden yoğun talep olduğunu belirterek, “Salatalar Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nden geliyor. Çaltı salatasının fiyatı tezgâhlarımızda 1,5 liradan satılıyor. Hem biz hem de müşterilerimiz bu fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyor. Bizler son satıcı olarak üzerine kârımızı koyarak satıyoruz. Arada parayı kazanan halciler. Aradan halciler kalksa müşterilerimiz daha ucuza salata, domates, biber yer" dedi.  

Cem Kaan Toka
 

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