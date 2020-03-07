İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu
Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken, zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı. Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları daha sonra akşam yemeği hazırladı. Akşam yemeğini yiyen 9 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Vedat Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.