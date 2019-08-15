Salda Gölü bayramda 40 bin tatilci ağırladı

Hem özellikle gelen hem de gittikleri tatil bölgelerinden dönüşte bir günlerini Salda Gölü'ne ayıran tatilciler, turkuaz mavinin ve bembeyaz kumsalın tadını çıkardılar. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, her geçen gün artan talep sebebiyle zorlandıklarını ve sit alanı olması sebebiyle çivi bile çakamadıkları için ziyaretçilerin taleplerine cevap veremediklerini söyledi.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve 'Millet Bahçesi' projesi ile gündeme gelen Salda Gölü, dört günlük bayram boyunca tatilcilerin gözdesi oldu. Yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de vazgeçilmez rotalar arasında yerini aldı. Salda Plajı'nda kil havuzlarına giren vatandaşlar da kil banyosu yapmayı ihmal etmediler. Ziyaretçiler gölde bol bol selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirdiler.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yaptığı açıklamada, "Kendi yerimizde emanetçi durumundayız. 5 bin nüfuslu ilçe 40 bin kişiye çıktı. Devletten acil destek bekliyoruz" diyerek yardım talebinde bulundu. 27 yıldır belediye olarak halk plajında hizmet verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenel, “Millet Bahçesi Projesi kapsamında olduğu için Halk Plajına ne düzenleme ne de tuvalet gibi bir şey yapamıyoruz, gölün korunması için ilçe merkezine yapılacak olan imara açık alanlara konaklama yerleri yapılıp Salda Gölü daha iyi korunacaktır. Sit alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olan Yeşilova ilçe merkezi ve çevre köyleri de bu bölgenin içinde olduğu için elimiz kolumuz bağlı. Buraya gelen ziyaretçilerimize yeterince hizmet veremiyoruz” diye konuştu.

Belediyenin temizlik ekiplerini halkın yoğun olduğu özellikle Salda Gölü çevresinde görevlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Şenel, “5 bin nüfuslu ilçe merkezi yazın 40 bini buluyor. Bu yıl İş-Kur'dan destek de alamadık. Temizlik çalışanlarımız hizmet vermekte güçlük çekiyor. Yetkililerin bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Ali Kapan