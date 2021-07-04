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Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi

Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi
Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi

Burdur’un Salda Gölü’ne giren 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının cesediyle karşılaşan aile sinir krizleri geçirdi.

Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, aile sinir krizleri geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Burdur Merkez'e bağlı Kumluca köyünden, Salda Gölü Doğanbaba Plajı'na piknik yapmaya gelen 15 yaşındaki Mehmet Yayla, saat 13.30 sıralarında göle girdi.

Bir süre sonra gözlerden kaybolan Yayla'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya'dan Deniz Polisi Sualtı Arama Kurtarma ve Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışması sonucu Yayla'nın hareketsiz bedenine gölün 6 metre derinliğinde ulaşıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Mehmet Yayla'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cemal Turan Kaya
 

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