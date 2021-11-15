İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Saldırgan şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Saldırgan şahıs böyle etkisiz hale getirildi
Saldırgan şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışarak taşkınlık yapan şahıs, sağlık kontrolünde öfkelenerek hastanenin otomatik kapısının camını yumruk atarak kırdı. Polise de saldıran şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Saldırgan şahıs böyle etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Olay; Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Murat A.(49) eşi A.A. İle sokak ortasında tartışmaya başladı. Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi. Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı. Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler.
Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

Salih Bilal Aslan
 

İLGİLİ HABER
Fasta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı
İLGİLİ HABER
Bir haftadır serumla beslenen 6 aylık Mimti yardım bekliyor Bir haftadır serumla beslenen 6 aylık ‘Mimti’ yardım bekliyor
İLGİLİ HABER
Esenyurtta meydan savaşını aratmayan sopalı, satırlı, taşlı kavga Esenyurt’ta meydan savaşını aratmayan sopalı, satırlı, taşlı kavga
İLGİLİ HABER
Pakistanda kumaş pazarında yangın Pakistan’da kumaş pazarında yangın

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.