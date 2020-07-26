Saldırı girişiminde olan 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" notuyla Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar tarafından tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, saldırı girişiminde bulunan teröristlerin tespit edildiği andan etkisiz hale getirildikleri ana kadar operasyon detayları anbean yer aldı.

Mevlüt Hasgül