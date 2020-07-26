İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saldırı girişiminde olan 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Saldırı girişiminde olan 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Saldırı girişiminde olan 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki görevli komandoların bir saldırı girişimini önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" notuyla Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar tarafından tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, saldırı girişiminde bulunan teröristlerin tespit edildiği andan etkisiz hale getirildikleri ana kadar operasyon detayları anbean yer aldı.

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.