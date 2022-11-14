Saldırıda hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlanıyor

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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