İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi
Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. O bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda'nın plastik cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenilirken, minik kız Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böyle görüntülenmişti.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi - Tıkla İzle

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetmişti.

Baba Taner Sinan olay anını, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" sözleriyle anlatmıştı.

Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi

Minik kızın plastik cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenilirken, Almena'da annesiyle birlikte Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de böyle görüntülenmişti.

İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan Hakan Ciroğlunun tedavisi sürüyor İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan Hakan Ciroğlu'nun tedavisi sürüyor
İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesindeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50ye yükseldi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı
İLGİLİ HABER
Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesinden kaldırılıyor Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesi’nden kaldırılıyor
İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıda yaralanan Doğan Kılıç dehşet anlarını anlattı İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan Doğan Kılıç dehşet anlarını anlattı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.