Saldırının failiyle ilgili yeni detaylar: İkitelli'de 17 dakika

Edinilen bilgiye göre, menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren kadın terörist Ahlam Al Bashir'e ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalarda, hücrenin bağlantıları tek tek deşifre ediliyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan titiz çalışmalarda, saldırıdan sonra teröristin bindiği taksinin plakasından yola çıkarak eylemcinin güzergahını ve indiği noktayı tespit etti.

‘Taksi plakasından yola çıkan polis, 3 saat zaman kazandı'

Ardından taksinin plakasından sürücüsüne ulaşıldı. Polise zaman kazandıran olayda, taksi sürücünün ifadesine başvuran polis, teröristi bıraktığı noktayı gösterdi. O noktadan itibaren yüzlerce güvenlik kamera kayıtları mercek altına alınmayan başlandı. Yapılan titiz çalışmayla teröriste lojistik destek sağlayan PKK/YPG'nin Suriye ağıyla bağlantılı Jarkas kardeşlerden Ahmed Jarkas'ın aracının plakasına ulaşıldı. Kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet birimleri, Ahmet Jarkas'ın, teröristi ilk önce İkitelli'de bir adresin önüne getirdiğini tespit etti.

‘Terörist, o gece Ammar Jarkas'ın evinde 2 saat geçirmiş'

Terörist Ahlam Al Bashir ile Ahmed Jarkas, söz konusu adreste otomobilden inmeden araç içinde 17 dakika bekledi. Daha sonra gelen meçhul bir telefonla teröristler aynı araçla bu noktadan ayrıldı. Oradan Bilal Hassan adlı PKK/YPG'li teröristi İstanbul'dan Edirne'ye götüren ağabeyi Ammar Jarkas'ın kaldığı ikamete giden Ahmet Jarkas ve Ahlam Al Bashir, yaklaşık 2 saat burada saklandıktan sonra Ammar Jarkas'ın evinde ayrılarak ana yolları kullanmadan Küçükçekmece'ye hareket etti. Ara sokaklardan Kanarya Mahallesine gelindikten sonra Ahmed Jarkas eylemi gerçekleştiren teröristi eve bırakıp uzaklaştı.

Polis, kullandığı araç plakasından Ahmed Jarkas'a ulaştı. Gözaltına alınan Jarkas, ilk önce suçlamayı kabul etmedi. Daha sonra olayı itiraf eden Ahmed Jarkas, zaman kazandırmak için emniyet ekiplerine çelişkili ifadeler verip sürekli başka adresleri gösterdi. İlk gösterdiği adresler boş çıkan Ahmet Jarkas'ın, son tarif ettiği evde terörist kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Eylemi gerçekleştiren terörist Ahlam Al Bashir ile onu Esenler'den aldıktan sonra ilk olarak İkitelli'ye, oradan da ağabeyi Ammar Jarkas'ın yaşadığı adrese götüren Ahmet Jarkas, çapraz sorguda Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren ağabeyinin nerede olduğunu itiraf etti. Yapılan çalışmalarla hücrenin bağlantılarını çözen polis, o gece ve devamında Ahlam Al Bashir de dahil toplam 51 kişiyi yakaladı.

Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan güvenlik ve istihbarat birimlerince deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirlendi.

Eyleme doğrudan katılan Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, bombayı olay yerine yerleştiren Ahlam Al Bashir, Ahmed Jarkas, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hasan Şerif'le tüm irtibatları sağlayan Ferhat Habeş tutuklandı.

Sadık Kahraman

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