Saldırıya uğrayan İHA Muhabiri dehşet dolu o anları anlattı

Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangını görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Batuhan Altınbaş, olay yerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramıştı. Yangın esnasında görevini yapmaya çalışan Altınbaş, darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendine gelen Altınbaş, yaşadığı korku dolu anları ve olayın nasıl geliştiğini İHA mikrofonuna anlattı.

“Yumruk tam kulağımın arkasına geldi”

Uğradığı saldırı sonrası travma yaşadığını kaydeden İHA Muhabiri Batuhan Altınbaş, “Olay ihbarını aldığımızda itfaiyeyle beraber olay yerine gittik. Gecekondu yangını vardı. Olayda acıklı olduğunu gördüğümüz kişiler olduğu için kameramı çıkartmadan cep telefonu kameramla çekim yapıyordum. Ardından olay biraz yatışıp, yangın söndürülünce mağdur aileden uzakta bir çekim yapmak istedim. Ambulanstan detaylar falan aldım. O esnada kameramı tekrar kaldırdığımda şahısların birini gördü.

Gördükleri esnada kameramı direkt indirdim zaten. Kameramı indirir indirmez, söz söylememe fırsat vermeden direkt yumruk attılar. Birinden yumruk yedikten sonra 3-4 kişi tarafından saldırıya uğradım. Yumruk tam kulağımın arkasına geldi. Zaten ondan sonra bir travma yaşadım, vücudum titremeye başladı. Ardından ambulansta kendime geldim. Sağlık görevlileri sağ olsun ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yarım saat ambulansta dinlendim. Darp raporu alacağım ve şahıslardan şikayetçi olacağım” dedi. Hastaneden darp raporu alan Altınbaş, daha sonra karakola giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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