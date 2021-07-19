Salih Bora: 'Olimpiyatlara hazırız'

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın da son hazırlık kampı aralıksız sürüyor. Bolu Aladağ'daki kampta açıklamalarda bulunan Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, "Olimpiyatlar için yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Pandemi dönemine rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Müsabakalara hazırız. Olimpiyatların ertelenmesi bazı sporcuların lehine bazılarının ise aleyhine oldu. Bu ortamdan kimin daha karlı çıkacağını Tokyo'da göreceğiz. Ama benim şahsi fikrim, bizim sporcularımız için sonuçlar daha iyi olacak" dedi.

Grekoromen güreşinde en son 2000 Olimpiyatları'nda altın madalya aldıklarını hatırlatan Salih Bora "Amacımız 20 senelik hasrete son vermek ve altın madalya kazanmak. Bütün istediğimiz arzumuz bu yönde" şekilde konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağ kampı 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek.