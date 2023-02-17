Salih Uçan, küçük Ömer'i ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'dan geldi. Uçan, depremden etkilenen Beşiktaşlı minik taraftar Ömer'i tedavi gördüğü hastanede Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek moral verdi.

Salih Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer'e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.