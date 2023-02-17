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Salih Uçan, küçük Ömer'i ziyaret etti

Salih Uçan, küçük Ömer'i ziyaret etti
Salih Uçan, küçük Ömer'i ziyaret etti

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, depremde yaralı olarak kurtulan küçük Ömer'i hastanede ziyaret etti ve bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Salih Uçan, küçük Ömer'i ziyaret etti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'dan geldi. Uçan, depremden etkilenen Beşiktaşlı minik taraftar Ömer'i tedavi gördüğü hastanede Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek moral verdi.
Salih Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer'e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti.

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