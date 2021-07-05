Salih Uçan: “Transferimde Sergen hoca etkiliydi”

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, siyah-beyazlı takımın yeni sezon öncesi ilk idmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Uçan, “Çok mutluyum. Alanya'da güzel bir sezon geçirdim. 2 sene sonunda Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. Ümit ediyorum ki hem benim hem de kulüp tarafından doğru tercih olur. Güzel günler beni bekliyor” dedi.

“Sakatlığımla ilgili bir sorunum kalmadı”

Geçen sezonun sonunda yaşadığı sakatlığını atlattığını belirten Salih Uçan, “Sakatlıkla ilgili bir şeyim kalmadı. Bir iz bulunuyor. Onun dışında 1 ay sonra geçecek bir durumdu. Hiçbir sorun ya da bir ağrım yok. Yeni sezon için ümit ediyorum ki oynayabildiğim kadar oynarım. Takımıma gol ve asist katkısı veririm. Sadece skor olarak değil mücadele olarak da en güzelini yapmak istiyorum. Her şeyin en güzelini başarabilmeyi istiyorum. Alanya'da bunu başardım. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonlar Ligi'nde oynamak heyecan verici olacak”

Beşiktaş formasını Şampiyonlar Ligi'nde giyebileceği için heyecanlı olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, “Heyecan verici. Çok güzel olacak benim için. Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. İnşallah Beşiktaş formasıyla da oynarım, takıma katkı sağlarım. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir arena. İnşallah başımız dik bir şekilde o maçlara çıkar, maçlardan güzel sonuçlar elde eder, ülkemizi gururlandırırız” şeklinde konuştu.

“Atiba ve Josef ile forma yarışına girmek benim için çok güzel”

Atiba Hutchinson ve Josef De Souza gibi isimlerle forma yarışına gireceğinin hatırlatılması üzerine ise 27 yaşındaki oyuncu, “Çok değerli isimler. Beşiktaş'a katkı vermiş, şampiyonluk yaşamış oyuncular. Onlarla birlikte forma yarışına girmek benim için çok güzel. Daha önce dünya yıldızı diyebileceğim birçok takım arkadaşım oldu. Bu isimlerle birlikte mücadele edecek olmak bana mutluluk veriyor. İlerisi içinde hem onların profesyonelliklerini ve hem de arkadaşlarını görmek kendimi şanslı hissettiriyor” dedi.

“Şampiyonlar Ligi ve Sergen hoca, benim için bir etken oldu”

Beşiktaş'a transfer olma süreciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Uçan, “Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da güzel 2 sene geçirdim. Diğer takımlar da evet beni istedi, onlara da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep var. Bucaspor zamanında da beni istemişlerdi. O zaman olmamıştı. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen Hoca olması benim için bir etken oldu. Onun için tercih ettim” açıklamasını yaptı.

“8 numara pozisyonunda kendimi rahat hissediyorum”

Alanyaspor'da çok farkı mevkiilerde görev almasına rağmen en çok 8 numaralı pozisyonda rahat ettiğini açıklayan Salih Uçan, “6 numara da 8 numara da 10 numara da oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara. Ben mücadele etmeyi ve top kapmayı seven bir oyuncuyum. Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Ceza sahasına girmeyi ve kendi ceza sahamızdan top çıkarmayı seviyorum. Hedefim ilk önce Beşiktaş formasını sahiplenmek. Aldığım yerden sonuna kadar götürmek istiyorum. Sergen hoca da transferde etkiliydi. 2013'te Sergen Hoca yorumcuyken benim hakkımda söyledikleri de beni etkiledi. Hedefim formayı kapmak, vermemek ve şampiyonluklar kazanmak ” ifadelerini kullandı.

Roma'dan takım arkadaşı olan Adem Ljajic ile ilgili olarak ise tecrübeli oyuncu, “Roma'dan takım arkadaşım. Daha henüz kendisini görmedim. Adem iyi bir çocuk. Burada buluşmamız iyi oldu” açıklamasında bulundu.

Öte yandan deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ta da 8 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Güven Mert Ercan