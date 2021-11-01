Salihli'deki zeytin ağacı sayısı 3 milyona ulaştı

Son yıllarda Salihli'de zeytin ağacı dikimi ile yetişkin ağaçlardaki verimlerin arttığına vurgu yapan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, “Zeytincilik bölgemiz ekonomik sosyal ve kültürel hayatında oldukça etkili bir konuma geldi.

Salihli'de 3 milyon zeytin ağacından bahsediliyor. Bu hiç küçümsenmeyecek bir rakam değil. Bölgemizde yetiştirilen kaliteli ürünlerimiz ile Salihli'mizi zeytin ve zeytinyağında marka kent olması için yapılması gerekenleri düşünmek zorundayız. Fakat bölgemizde üretilen kaliteli ürünlerimiz Salihli'miz de yeterli işletme olmaması sebebiyle Akhisar'a gitmektedir.

Bu sebeple ürettiğimiz bu ürünümüz ilçemizde değil Akhisar'da işlem görmekte olduğundan Salihli'miz de üretilen zeytin miktarında doğru verilere ulaşılamamaktadır. Bu toplantıda sektörde faaliyet gösteren üyelerimizden yaşanan sıkıntıları dinleyerek onlara çözüm üretmek için bir araya geldik. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı pazarımızdaki gücümüzü arttırmak için yapacağımız faaliyetlerdeki stratejik kararları tecrübeli üyelerimizle birlikte alacağız. Katılımınız için teşekkür ederim.” dedi.

Organik tarım, zeytinyağı fiyatları, zeytinyağında taklit ve tağşiş, kaliteli üretimi, zeytin kalibrasyonu, zeytin ve zeytinyağı desteklemeleri konularının ele alındığı toplantıya Salihli ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy ile üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Behzat Akcan

