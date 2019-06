Salim Kayıcı: 'Olimpiyat oyunlarına aday ülkelerden biriyiz'

Son dönemde yakaladığı başarılar ile ülkemize sayısız madalya kazandıran Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Kick boksun olimpik branş olma yolunda ilerlediğini söyleyen Kayıcı, A Milli Takım seçmelerinde ki şeffaflığa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye Kick Boks Federasyonunun, Türkiye'de olimpik olan ve olmayan branşlar içerisinde geçen yılın rakamlarına göre uluslararası bazda en fazla madalya alan birinci federasyon olduğunu vurgulayan Salim Kayıcı, "Bu rakamlar bizi mutlu etmiştir. Bütün Kick Boks camiasına bu başarıya imza attıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca yine 60'ın üzerinde olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza bağlı olan bütün branşlar içerisinde lisanslı sporcu sayısı açısından 5'inci sıradayız. Biz gerçekten bunlarla gurur duyuyoruz.

Artı Kick Boks camiasının her zaman söylediğimiz gibi halkın sporu olduğunu kanıtlamış ve başarılı bir federasyon olduğunu göstermiş bir camiayız. 81 ilde kick boks var. Her yerde varız. Kulüp sayımız şu anda 3 binleri bulmakta. Başta Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımızın, Savunma Bakanımız ve Genelkurmay başkanımız ile Kuvvet komutanlarının destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde de kick boks yapılmakta. Her yıl üniversiteler şampiyonasını yapıyoruz. Okul sporlarında en fazla katılım gösterilen branşlardan birisiyiz. Okul sporları altyapı tabanının oluşturulması için çok önemli bir faktör. İnşallah her geçen gün camiamızın daha fazla güçleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım, alınan madalya ve puanlara göre oluşturuluyor"

Milli takım seçmelerinin şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Kayıcı, "Yılda 3 büyük turnuva yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, bir tanesi uluslararası olan Turkhis Open Avrupa Kupası ve bir diğeri ise bu sene 1 Temmuz - 7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapacağımız Türkiye Şampiyonası. Bu turnuvalar sonucunda en fazla puanı alan sporcu kardeşlerimiz, gerek gençlerde ki bu yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında, gerekse büyükler dünya şampiyonasında ki A milli takımımızı burada alınan madalya ve puanlara göre oluşturuyoruz" açıklamasını yaptı.

"Kick Boks Olimpik branş olma yolunda"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Kick Boksun tanınmış sporlar arasına girdiğini ifade eden Salim Kayıcı, "Olimpiyat oyunlarına alınmayla ilgili aday ülkelerden bir tanesiyiz. 2015 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanınma kararı alma çalışmasını da Dünya Federasyonu başkanıyken ben başlatmıştım. Karar alındı seviniyoruz. Geçtiğimiz hafta Rimini'de bir Dünya Kupasındaydık. 1 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz madalya aldık. Orada bir toplantı yaptık. Toplantı neticesinde Dünya Federasyon Başkanı, iki arkadaşımız ve benimde içinde olduğum bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda Uluslararası Olimpiyat Komitesine yapılacak olan çalışmaları, oyunlara nasıl gideceğimizi ve gerekli stratejilerimizle ilgili her türlü görevlendirmeyi bize yaptılar. Bununla da gurur duyuyoruz. Tabi ki söz yine Uluslararası Olimpiyat Komitesinde" değerlendirmesini yaptı.

"Sosyal medyadan uzak spora yakın yaşamın olmasını istiyorum"

Gençlerin bir çok branşta spor yapması gerektiğini söyleyen Kayıcı, "Kendileri için sağlıkları için ve sosyal aktiviteleri için sosyal medyadan uzak ama spora yakın bir yaşamın olmasını istiyorum. Çocuklarımı ne kadar çok enerjilerini ve elektriklerini spor salonlarında atarlarsa kötü alışkanlıklardan da o kadar uzak kalırlar. Biz çocuklarımızın bir tanesini kurtarabiliyor, bir tanesine spor yaptırabiliyorsak ne mutlu bize. Bizim branşımız için halkın sporu derler. Biz her yerde varız" ifadelerinde bulundu.

Bütün kupaların kendileri için değerli olduğunu belirten Salim Kayıcı, "İlk Federasyon başkanı olduğumda Sincan Kapalı Spor Salonunda Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Kick Boks Turnuvasını yaptık. O dönem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve TİKA ile ortaklaşa yapmıştık bu turnuvayı. O turnuvada, takım halinde şampiyon olduk. İlk federasyon başkanlığında almış olduğum ilk kupadır. Bütün kupalar önemli ama ilk başladığımızda aldığımız için o kupayı unutmuyoruz. Her yerde de söylüyoruz. Aldığımız kupa ve başarılarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim