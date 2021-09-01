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Sallanmak için astığı ip sonu oldu

Sallanmak için astığı ip sonu oldu
Sallanmak için astığı ip sonu oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Sallanmak için astığı ip sonu oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Adem E., iddiaya göre, evinin bahçesindeki ağaca sallanmak için ip astı.

Bir süre sonra ipin Adem E.'nin boynuna dolandığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Adem E.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İncelemelerin ardından Adem E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmut Kılınç
 

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