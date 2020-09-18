İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sally Kasırgasının vurduğu Alabama'da dev timsahlar sokağa indi

Sally Kasırgasının vurduğu Alabama'da dev timsahlar sokağa indi
Sally Kasırgasının vurduğu Alabama'da dev timsahlar sokağa indi

Sally Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Alabama eyaletinde dev timsahlar sokakları istila etti.

Sally Kasırgasının vurduğu Alabama’da dev timsahlar sokağa indi - Tıkla İzle

Sally Kasırgası, ABD'nin Alabama eyaletini vurarak şiddetli yağışa neden oldu. Sally Kasırgası'nın neden olduğu seller Alabama sokaklarında dev timsahların görülmesine neden oldu. Kasırga, Alabama'nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Sel baskınlarının yaşandığı Alabama'daki Gulf Shores sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı. Alabama'nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.