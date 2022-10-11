Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de geri sayım başladı

Kapadokya'da 15-16 Ekim tarihleri arasında 8.'si gerçekleşecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail öncesinde Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek organizasyon hakkında bilgiler verdiler. 75 ülkeden 2000'in üzerinde sporcunun katılacağı organizasyon, bölgeye de kattığı değerle öne çıkıyor. 27 km, 63 km ve 119 km'lik parkurların koşulacağı Salomon Cappadocia Ultra-Trail, World Tour takviminde yer alan 20 yarıştan birisi olma özelliği taşıyor.

Aydın Ayhan Güney: “Tam bir festival havası olacak”

Bu yarışı 2014'ten bu yana gerçekleştirdiklerini söyleyen Salomon Cappadocia Ultra-Trail öncesinde Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, “8.'sini gerçekleştireceğiz. Bu sene yine yurt dışından büyük bir ilgi var. 75 ülkeden sporcular ağırlayacağız. 14 Ekim'deki basın toplantısıyla başlayacak olan organizasyon 16 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek. 3 parkurdan oluşuyor. 28, 63 ve 119 KM'lik parkurlarda 2500'e yakın sporcu ter dökecek. Yarışın uzun etabının özelliği 24 saat olması. Bütün haftaya yayılabilen, sporcuların 1 yıl boyunca hazırlandığı bir organizasyon. Gerek medya gerek sporcu gerekse de misafir katılımıyla bir festival havası olacak Kapadokya'da” diye konuştu.

“Dünyanın en iyilerinden birisi”

Kapadokya'da gerçekleşen yarışın kendi kategorisinde dünyanın en iyi yarışlarından birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Güney, “Ultra-Trail kendi kategorisinde dünyanın en iyi yarışlarından birisi. Trail yarışlarında dünyanın en önemli 20 yarışından birisi. World Tour takvimindeki bir yarış. Maraton yarışları çok büyük yarışlar. Bisiklet yarışları profesyonel yarışlar. Amatörlere açık bir yarış olduğu için büyük kitleler katılabiliyor. Bence Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar içinde kendi kategorisindeki en büyük yarış diyebiliriz. Türkiye'de en fazla yabancı sporcu katılımının sağlandığı yarışlardan birisi. Boğaziçi Yüzme Yarışları ve Iron-Man yarışları en fazla yabancı sporcuyu çeken yarışlar. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e bu yarış için 1000'in üzerinde yabancı sporcu geliyor. Markalaşma hızlı gidiyor, halihazırda iyi bir marka ama çok daha iyi yerlere gelecek” ifadelerini kullandı. Güney, Kapadokya'nın da çok önemli bir turizm noktası olduğunun altını çizerek “Kapadokya turistik bir bölge. Turizmi çeşitlendirmek için de bu tür organizasyonların olması gerekiyor. Çok büyük bir ismin verdiği konser de turizmdir. Kapadokya yapısıyla evrendeki tek yer. Turizm altyapısı, doğal güzelliği, kültürü ve her şeyiyle Kapadokya bu yarışı ağırlamak için müsait bir bölge. Güzel de bir organizasyon olunca birbirini tamamlıyor. Yarışın Kapadokya'ya maddi katkısı çok yüksek. Diğer taraftan tanıtım için de önemli. Bu spor aracılığıyla farklı bir camiaya da tanıtım imkanı oluyor. İkisi birbiriyle çok iyi bütünleşti ve güzel bir sonuç ortaya çıktı” açıklamasını yaptı.

Atilla Kuduoğlu: “Kendi kitlemizi oluşturduk”

Yarışın isim sponsoru olan Salomon'un Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu da, bu yarışın markaya önemli bir değer kattığını dile getirerek, “Salomon'u ilk aldığımız zaman Türkiye'de Ultra-Trail yarışı yok denecek kadar azdı. Birkaç küçük grup vardı bu sporu yapan. Biz sponsorluğu aldıktan sonra 8 yıl oldu ve çok ciddi şekilde büyüdü. Dünyada 100 yıldır yapılan gelişmiş bir spor. Türkiye'de bir kitle yoktu ama biz bunu oluşturduk. Kendi mecramızı oluşturduk diyebiliriz. Böyle bir sporcu kitlesi oluşturarak satış yapmayı amaçladık. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de 11. yılımız ve 11 yıl önce sadece kayak ve snowboard olarak bilinen marka, şu anda pazarda ciddi bir oyuncu konumunda. Bunda da bu organizasyonun etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Organizasyon kalitemiz farkını ortaya koydu”

Bu yarışın gerek Türkiye adına gerekse de Salomon markası adına çok önemli bir etki oluşturduğunu belirten Kuduoğlu, “İlk etapta yurt dışında çok ciddiye alınmıyorduk. Yurt dışındaki yarışlara 10 binlerce insan katılıyor. 10 KM'den 180 KM'ye kadar çeşitli mesafede yarışlar var. Ama şu anda organizasyon kalitesiyle kendimizi kabul ettirdik. Dünyada 20 önemli yarış var ve bu yarışlardan birisi olduk. 75 ülkeden sporcu katılımı da bunu gösteriyor. Organizasyon kalitemiz, yurt dışındaki emsallerinin üzerinde. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz ve önümüzdeki yıllarda da bunu daha yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum. Hem yarış hem de marka olarak çok hızlı büyüyoruz. Pandemide dahi yarışı yaptık. Sadece 1 sene ara verdik ve bu arada da bir rekor denemesi gerçekleştirdik. Yarış kendisine çok önemli takipçiler oluşturdu. Türkiye'de neredeyse her ay hatta her hafta artık bir yarış var. Bu durum da bizim organizasyonumuzun başarısını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

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