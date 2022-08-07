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Salyangoz istilası ilginç görüntüler oluşturdu

Salyangoz istilası ilginç görüntüler oluşturdu
Salyangoz istilası ilginç görüntüler oluşturdu

Sivas’ta otluk alanlar, ağaçlar ve direkler salyangozla kaplandı. Ortaya çıkan görüntü görenleri tedirgin etti.

Salyangoz istilası ilginç görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Sivas - Erzincan karayolu Klavuz kavşağında refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu. Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direkleri kapladı.

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor. Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.

Onur Erden

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