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Saman balyaları arasında esrar ele geçirildi

Saman balyaları arasında esrar ele geçirildi
Saman balyaları arasında esrar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir samanlıkta yapılan aramada 6 kilo 874 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Saman balyaları arasında esrar ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ikamet eden M.C.'nin samanlığına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda polis ekipleri samanlığı didik didik aradı. Saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere polis ekiplerince el konulurken, M.C., K.A., ve C.Ş. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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