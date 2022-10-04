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Saman yüklü araçta yangın çıktı, işçiler alevler içindeki torbaları aşağı attı

Saman yüklü araçta yangın çıktı, işçiler alevler içindeki torbaları aşağı attı
Saman yüklü araçta yangın çıktı, işçiler alevler içindeki torbaları aşağı attı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saman yüklü pikap seyir halindeyken alev aldı. İşçiler, alevler arasında saman dolu torbaları pikaptan aşağı attı.

Saman yüklü araçta yangın çıktı, işçiler alevler içindeki torbaları aşağı attı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Kayan köyü mevkiinde seyir halinde olan 21 ACJ 972 saman yüklü pikap alev aldı. Sürücü, dumanın yükseldiğini fark etmesiyle aracı yolun ortasında panikle durdurup işçilerle saman balyalarını aşağı doğru atmaya başladı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yol ortasında yanan saman balyaları kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yol, yangın nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Mehmet Şefik Kaplan

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