İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı
Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde saman yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alırken, çevredeki esnafın dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı - Tıkla İzle

Yangın, Yenipazar ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye bir kamyonette yüklü olan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, şoförü uyardı. Aracını sağa çeken şoför ve bölgedeki esnaf, yanan samanlara su tutarak söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölge esnafı ve şoförün dikkati ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangının, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser

İLGİLİ HABER
ABDde yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı
İLGİLİ HABER
Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.